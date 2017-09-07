İHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 6-7 Eylül tarihlerinde Myanmar'dan sığınan Rohinga mültecilerinin yaşam koşullarını incelemek üzere Bangladeş'i ziyaret ettiği belirtildi.

Heyete ziyaret boyunca Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali tarafından eşlik edildiği, heyetin Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile de bir araya geldiği kaydedildi.

Emine Erdoğan ile Bakanlar Çavuşoğlu ve Kaya'nın beraberlerindeki heyetle birlikte Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampında incelemede bulunduğu, Myanmar'da Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde meydana gelen olaylardan ötürü son günlerde Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Rohinga mültecileriyle de bir araya geldikleri ifade edildi. Açıklamada, ziyaret esnasında bir miktar yardım malzemesi dağıtıldığı kaydedildi.

Ziyaret esnasında, Rohingalara yönelik yardımların yanı sıra Bangladeş'in sel felaketine uğrayan bölgelerine Türkiye tarafından yardım yapılacağının muhataplara bildirildiği belirtildi.

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