Milyonlarca öğrencinin lisans programlarına geçişi için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuçlar geçtiğimiz gün açıklanmış ve öğrenciler aldıkları puanı öğrenmişti. Şimdi ise tercihler için bekleyiş başladı. Peki DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da tek oturumda yapılan DGS'nin ardından sonuçlar dün açıklanmış ve öğrenciler sınavdan aldıkları puanı öğrenmişti. Sonuç açıklama aşamasının ardından başlayan tercih aşaması için de bekleyiş başladı.

ÖSYM, yaptığı duyuruda DGS için tercih yapacak olan adaylara bir tercih kılavuzu yayınlanacağını belirtmişti. Öğrenciler, bu kılavuz yardımıyla tercihlerini gerçekleştirecek ve puanlarının uygun olduğu lisans programlarına geçiş yapacak.

DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı, ancak ilerleyen günlerde kılavuz yayınlanacak ve DGS tercihleri de alınmaya başlanacak. Tercihlerin ardından yerleştirme süreci başlayacak ve öğrenciler yazdıkları lisans programlarından birine yerleştirilecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri başladığında, tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak ve öğrenciler AİS üzerinden yalnızca elektronik ortamdan tercihlerini yapacak.

Puanlarının ve mezun olduğu bölüme uygun olan lisans programlarını tercih edebilecek olan adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra yerleştirme için bekleyişe başlayacak.

DGS tercihlerini yapan adaylara yerleştirme sonuçları duyurulduğunda da öğrenciler hangi lisans programına yerleştirildiklerini öğrenebilecekler.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

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