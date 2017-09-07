Lise eğitimine geçiş yapacak olan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği TEOG nakil sonuçlarının üçüncüsü yarın açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan iki nakilde de bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yapılan 3. nakil için sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Peki TEOG 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte TEOG 3. nakil sonuçlarına dair detaylar...

TEOG 3. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği TEOG 3. nakil sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılacak ve böylece diğer iki yerleştirmede de herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen ve açıkta kalan öğrenciler, bir liseye yerleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan bilgiye göre, TEOG 3. nakil sonuçları yarın erişime açılacak ve öğrenciler hangi liseye yerleştirildiğini görüntüleyebilecek. TEOG 3. nakil sonuçlarını bekleyen öğrenciler bir yandan da sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG 3. nakil sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını belirtmedi ancak gün tamamlanmadan sonuçlar öğrencilere duyurulacak.

TEOG 3. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yarın açıklanacak olan TEOG 3. nakil sonuçları ile birlikte açıkta kalan öğrenciler, hangi liseye yerleştirildiğini öğrenebilecek ve eğitimine devam etmek için liseye kaydını yapacak.

TEOG sonuçlarını bekleyen öğrenciler, bir yandan da TEOG 3. nakil sonuçlarının nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler sonuç açıklama ekranında istenen bilgileri doldurarak TEOG 3. nakil sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

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TEOG 3. nakil sonuçları