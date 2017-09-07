Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez'in tahliyesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Gülmez, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, darbe girişiminin olduğu tarihte Garnizon Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şubesinde görev yapan Astsubay Mehmet Ali Bozbek tanık olarak dinlendi.

Tanık ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaada bulundu.

Sanık ve avukatların savunmalarından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülmez'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 15 Kasım'a ertelendi.

İsmet Gökhan Gülmez

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