FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerlerin davasında karar çıktı. Tutuklu 13 askerden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 4'ü hakkında beraat kararı verildi.

İHA'nın haberine göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan ve kamuoyunda İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görev yapan askerler olarak bilinen tutuklu 13 sanıktan 9'u hakkında Anayasayı İhlal suçundan TCK 309. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları kararı, tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 22 sanık olmak üzere toplam 26 sanık hakkında beraat kararı verilmiştir" denildi.