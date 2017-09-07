Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan polis noktasına terör örgütü PKK'lılara tarafından düzenlenmek istenenen hain saldırı, termal kamerada fark edilince püskürtüldü. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan polis güvenlik noktasına gece saat 23.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı yapılmak istendi. Güvenlik güçleri termal kamerada teröristlerin sızma girişimini fark etti.

Teröristlerin sızma girişimini fark edilmesi üzerine güvenik noktasında görevli polislerle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada sızma girişiminde bulunan teröristlerden yaralanların olduğu öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan 2 polis de hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.