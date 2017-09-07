Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin takibi sırasında bir araca çarptı. İHA'nın haberine göre; şahıs, yakalanacağını anlayınca aracı ve yanında bulunan kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Manavgat Sanayi Kavşağı yakınlarında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafındangerçekleştirilen asayiş uygulamasında, görevlilerin dur ihtarına uymayarak kaçanotomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin amansız takibi sonucu, otogar kavşağında AdemBalcıoğlu'nun kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından otomobilden inen sürücü, yanındaki kız arkadaşını otomobilde bırakarak Bahçelievler Mahallesi istikametine kaçtı.

Kazada yaralanan olmazken otomobilde bulunan genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan otomobil sürücüsünün adının Kaan K. olduğu belirlendi. Kaan K.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.