HABERTÜRK, okul aile birlikleri ve velilerin servis firması seçiminde hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğini, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında ise hangi mercilere başvurulması gerektiğini araştırdı. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen görüştüğümüz eğitim uzmanları ve yetkililer, yönetmelik gereği servis firması anlaşmalarında yetkinin okul aile birliğinde olduğunu ancak velilerin de bu konuda birtakım yasal haklara sahip olduğunu söylüyor. İşte eğitimcilerin görüşleri...

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal:

“Özel okullar olarak köklü bir firma ile çalışıyoruz. Bu firma organizasyon ve sorumluluğu üzerine alır. Fiyatlar, hatlar belirlenir. Şoförle, sistemle ilgili sıkıntı varsa anında şoför veya araç değişikliği isteyebilirim. Yapılmazsa bunlar yaptırım var. Sözleşmemiz bunları içerir. Devlet okullarında servis taşımacılık yönetmeliği uygulanıyor ancak denetim zayıf. Okul aile birlikleri yetersiz. Parayı veren komisyonda ihaleyi alıyor. 7. maddenin 3. bendinde “Velilerin kararıyla komisyon kiminle çalışacağı seçer” diyor. O zaman kurduğunuz sistemin de bir anlamı kalmaz.

Öğrenci Veli Derneği Başkanı İlknur Kaya:

Velilere şunu öneriyoruz: Yönetmeliği çok dikkatle okusunlar. Yönetmelikte, servis sahipleri ve şoförlerde bulunması gereken yükümlülükler yazılı. Velilerin sabıka kaydı isteme hakları var. Daha önemlisi, bu anlaşmalar yapıldıktan sonra okul aile birliği ve tüm veliler, çocuklarını taşıyan kişiler anlaşma yaptıkları kişilerle aynı kişiler mi, buna baksınlar. Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında ise okul yönetimine, meslek odalarına ve emniyete haber verilmeli.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan:

Velilerin birçok yasal hakkı var. En önemlisi, veli toplantılarında, servis firması hakkındaki gerekli belgeleri görme ve sabıka kaydı talep etme hakkı vardır. Sorunun kökten çözümü için servis hizmetinin çocuklara ücretsiz sağlanması gerekiyor. Milli Eğitim tarafından gerekirse belediyeyle ortak bir çalışma yapılmalı ve servis şoförü ve firma çalışanları devlet tarafından mutlaka eğitilmeli.

‘DENETİM, VALİLİK VE KOLLUK KUVVETLERİNDE’

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, öğrenci taşıyacak araçların, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya il/ilçe trafik komisyon kararı bulunan özel izinli taşıtlar olması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, ayrıca servis şoförü ve rehber personeli olacakların, uyuşturucuyla ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerektiği de aktarıldı. Açıklamada, “Öğrenci taşımacılığına yönelik yasal düzenleme bakanlığımız tarafından yapılmakta olup söz konusu taşımaların denetimi ise valilikler ve kolluk kuvvetleri (polis, jandarma, zabıta) aracılığıyla yapılır” denildi.

ŞİKÂYET HAKKINIZ BULUNUYOR

- Veli, okul aile birliğinden, okul servisi yetkililerinin sabıka kaydını talep edebilir.

- Yönetmelik gereği istediği servis aracını seçebilir.

- Anlaşma yapılan firmanın belgelerini isteyebilir, görebilir.

- Servisle ilgili şüpheli bir durum konusunda okul aile birliğini uyarabilir, yönlendirebilir.

- Okul yönetimi, il-ilçe milli eğitim, meslek odalarına, emniyet ve savcılığa şikâyette bulunabilir.