2017-2018 ders yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat kapsamında hazırlanan kitapları basıyor. Kitapların bazılarının arka kapağında 15 Temmuz görselleri yer alıyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre ilk, orta ve lisede öğrencilerin gelişimine göre hazırlanmış 18 milyon 250 bin adet 15 Temmuz kitapçığı okulların açıldığı 18 Eylül günü okul sıralarında olacak. Okullarda yine ilk ders 15 Temmuz ile başlanacak.

Bazı kitaplarda ise Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün elektrik tasarrufu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün ekmek tasarrufu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasaklayıcı işaret bilgilendirme görselleri yer aldı. Önümüzdeki hafta içerisinde kitapların okullara dağıtılması planlanıyor.

189 MİLYON KİTAP DAĞITIMI

Bu yıl öğrencilere 189 milyon ders kitabı dağıtılacak. Baskısı ve sevki tamamlanmış ders kitaplarının KDV dahil toplam tutarı 445 milyon TL. Yeni müfredatın ders kitaplarının tamamı ithal kuşe kâğıda basıldı. Gelecek yıllarda kitapların tamamı bu şekilde olacak. MEB yetkilileri kitapların sayfa sayısı ve gramajının düşürüldüğünü, buna karşılık içerik ve etkinliklerin artırıldığını belirterek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarının baskı işlemlerinin devam ettiğini, en geç 28 Eylül’de öğrencilerin elinde olacağını söyledi.

Dağıtılacak kitapların konulacağı poşetlerde kız çocuklarının okumasının gerekliliğine yönelik mesajlara yer verildi. Yaklaşık 19 milyon poşet için 2 milyon lira harcandı. 2023 vurgusu da yapılan poşetler ilköğretim, ortaöğretim ve liseler için farklı hazırlandı.

Yetkililer ülke genelindeki 420 depoya kitapları ulaştırma çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde 58 bin okula kitapların dağıtılacağını belirtti. Yetkililer genel müdür ile daire başkanlarının da tüm bölgelerde okullar açılmadan yeni müfredatla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptığını, okul müdür ve öğretmenlerine de eğitim verildiğini söyledi.