Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, silahla ateş açarak ailesi ve yakınlarından 4 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan A, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi.

Daha sonra Mehmetcan A, henüz belirlenemeyen nedenle iki yaşındaki oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi ve amcasının gelinine silahla ateş açtı.

Şüphelinin oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti, amcasının gelini ise yaralandı.

Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Mehmetcan A'nın yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.