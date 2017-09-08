TEOG 3. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kapsamında öğrencilerin liselere yerleşebilmesi için alınan TEOG 3. nakil sonuçları saat 09.45'te açıklandı. Peki, 2017 TEOG nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TEOG nakil sonuçları hakkında detaylar...

TEOG 3. NAKİL SONUÇLARI 2017

Merakla beklenen TEOG 3. nakil sonuçları bugün saat 09.45'te açıklandı. Tercih işlemlerini yapan öğrenciler, tercih sonuçlarını MEB'in http://meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

TEOG 3. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğret im Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

TEOG 3. nakil sonuçları

TEOG Sonuçları

TEOG nakil sonuçları

TEOG Yerleştirme Sonuçları