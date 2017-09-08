İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, gece kulübünde çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan A., pompalı tüfekle eğlence yerine ateş açtı. Olayda, 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Nil Kayar öldü, 2 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, gece Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Ramazan A., bir gece kulübü önünde çiçek satan çocuğuna küfür edilmesi üzerine geç saatlerde otomobille gece kulübünün önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A., otomobillin içinden pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açtı. Açılan ateşle gece kulübünün güvenlik görevlisi Nil Kayar baş ve güğsüne isabet eden saçmalarla öldü. Gece kulübünde müşteri olarak bulunan 39 yaşındaki Merter Mısırlı sırtından, 25 yaşındaki Sedat Şentürk de gözünden yaralandı. Saldırgan otomobille hızla uzaklaştı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılardan Mısırlı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma, Şentürk ise, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından yaralanan Merter Mısırlı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözünden yaralanan ve tedavisi süren Sedat Şentürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kayar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan A.'yı kısa sürede yakaladı. Saldırgan hastanedeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Misafir 11 dakika önceTürkiye de idam olmazsa bu orta asyadan gelen kendini gelistirememis barbar ruhlu halk islah olmaz. sorulsa muslumanim dersiniz. %99 u musluman bu ülkenin diyenler dize soruyorum , islam fikhina gore bu adamin cezası ne olmalıdır ?00