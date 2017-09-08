Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Eylül 2017 Cuma günü raporu.

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ESKİŞEHİR'DE FETÖ ZANLISI POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis tutuklandı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen polis memuru Mesut E'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)



İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE ÇOĞUNLUĞU MUVAZZAF ASKER 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, çoğunluğu muvazzaf asker 20 zanlı gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



Çoğunluğu muvazzaf asker olan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Çanakkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

BALIKESİR'DE BİR ÖĞRETMEN TUTUKLANDI



Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç eski öğretmenden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanede önceden öğretmenlik yapan üç kişinin ikamet adreslerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, O.L. (41), M.L. (35) ve İ.G. (37) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.L. ve İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

