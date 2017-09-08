TSK tarafından yaklaşık 5 yıldır kullanılan milli İHA'lar, şimdiye kadar 20 bin saati silahlı olmak üzere, toplam 25 bin saat uçuş yaptı. 3 bin terörist İHA'lar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak etkisiz hale getirildi.

Milli İHA'lar Türkiye'nin terörle mücadele konusunda en önemli unsuru haline geldi. Habertürk TV'nin haberine göre; Bugüne kadar toplam 3 bin terörist milli ihaların doğrudan müdahalesi ya da sağladıkları istihbarat sayesinde etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 100'e yakını terör örgütü PKK'nın, bölge ya da saha sorumlularıydı. Bununla İHA'lar terör örgütünün hareketinin kısıtlanmasında büyük etkide bulundu.

MİLLİ İHA'LAR 5 YILDIR KULLANILIYOR

Milli İHA'lar yaklaşık 5 yıldır kullanılıyor. Ancak asıl etkisi milli İHA'ların silahlı hale getirilmesiyle başladı. İlk örnek Bayraktar'ın TB-2 modeli oldu. TB-2 envantere girdiği Ağustos 2016'dan beri toplam 20 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 30 TB-2 Silahlı Bayraktar, 6 Karayel ve bir kısmı silahlı 10 adet ANKA aktif olarak görev yapıyor.

Milli İHA'lar envantere katılmadan önce Türkiye çoğunluklu olarak İsrail'den kiralanan Heronları kullanıyordu.

Milli İHA'lar göreve başlamadan önce haftalık uçuş saati 80 civarındaydı. Artık bu sayı 650 saate çıktı.

İHA'ların yerli üretim olmasının yanısıra, mühimmatın da büyük önemi bulunuyor. TSK hali hazırda İHA'larda yerli akıllı füzeler kullanıyor. Bu da özellikle terörle mücadele operasyonlarında dışa bağımlılığı büyük oranda azaltıyor.

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