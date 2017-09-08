Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet uçum’un oğlu Kutlu Öncü Uçum ve Elektrik Mühendisi Aynur Sinem Uğur çiftinin nikâh töreni, İstanbul Beşiktaş Conrad Otel’de gerçekleşti. Gazete Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre; Üsküdar Belediye Başkanı hilmi Türkmen’in kıydığı nikâhta; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı şahitlik yaptı. Erdoğan, nikâh sonrası çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını gelin Aynur Sinem uğur’a verdi.

Düğüne; medya, siyaset ve iş dünyasından, aralarında Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.