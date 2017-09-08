Eğitime hazırlık ödeneği tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinin tarihi belli oldu. MEB, resmi twitter hesabından 2017 yılı eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, 2017 eğitime hazırlık ödeneği ne zaman ödenecek? Eğtime hazırlık ödeneği ne kadar?

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ 2017

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı eğitim-öğretim dönemi için hazırlık ödeneği 1.050 lira olup 11 Eylül tarihinden itibaren ödenecek.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın rkonuyla ilgili resmi yazısı şu şekile;

"Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci maddesinde, ''Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsuz olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.'' hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan; 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 3. Dönem Toplu Sözleşmenin ''Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'' bölümünün ''Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'' başlıklı 12'nci maddesinde, ''657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2016 yılında 1000 TL, 2017 yılında 1050 TL olarak ödenir.'' hükmü ile 6767 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin ''IV-Diğer Ödemeler'' kısmının 3'üncü maddesinde de; ''657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.'' ifadesi yer almaktadır.



Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1050 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 11.09.2017 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.



İsmet YILMAZ



Milli Eğitim Bakanı"