Murat Başoğlu'nun yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren B.B.K.'nın haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Murat Başoğlu

BODRUM

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Geçen 31 Ağustos'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifadesine veren Murat Başoğlu'na Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.