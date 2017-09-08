DGS sınav kitapçığı erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından önlisans eğitimini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen öğrencilerin geçişleri için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 23 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sonuçların 6 Eylül'de açıklanmasının ardından sınava giren öğrencilerin sınav kitapçığı, soruları ve cevapları erişime açıldı. Peki 2017 DGS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte DGS soruları ve cevapları...

DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2017



Sınava giren öğrencilerin, sınav kitapçıkları, soruların ve aday cevapları erişime açıldı. 8 Eylül'den itibaren 10 gün süreyle erişime açık olacak olan DGS soruları ve cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden görüntülenebilecek.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmekte. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmekte.