Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi

Ana muhalefet partisinin bir temsilcisi çıkıyor; "SİHA'lar sivilleri vurmuş". Nerede o siviller. SİHA'lar teröristleri vuruyor. Bunu CHP'nin temsilcileri vs. durduramaz. Ben beklerdim ki CHP'nin lideri çıksın, "Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın. Güvenlik güçlerinden yana mısın?" desin

Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi soruları yanıtladı