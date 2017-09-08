Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerçekleştirilen yurt kayıtları yarın sona erecek. Yurt başvuru işlemlerini yaptıktan sona sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, KYK yurt kayıtlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt kayıtları nasıl yapılır?

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurt kayıt işlemleri 9 Eylül'de (yarın) sona erecek. Öğrencilerin yurt kayıtlarını tamamlamaları için ilk kayıt ücretini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin 9 Eylül 2017 tarihine kadar Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini mutlaka ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KESİN KAYIT İÇİN TAAHHÜTNAME ONAYI ŞART

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 9 Eylül’de saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler 10 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecekler.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

KYK yurtları için yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 18 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara ve boşalan yerlere yerleştirme işlemleri de haftada iki kez yapılmaya devam edilecek.

BURS BAŞVURULARI ÜNİVERSİTE KAYITLARINDAN SONRA

Kredi/burs başvuruları; tüm üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak.

KYK yurt kayıtları

KYK yurt kayıt