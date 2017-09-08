İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Büro Amirliği ekipleri Fatih'te takibe aldıkları okul servisine operasyon yaptı.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, araçta bulunan çeşitli ülkelere ait 26 göçmen ve 4 'ü çocuk 30 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Irak'lı 4 organizatör de gözaltına alındı.