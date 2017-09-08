Servis cinayetinde tutuklama

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Ümraniye'de bir ilkokulun bahçesinde, servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Savcılık firari şüphelilere yönelik tutuklama talep ederken mahkeme, şüphelilerin hazır edilip sorguları yapılamadığı gerekçesiyle tutuklama talebi konusunda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İstanbul'da Ümraniye Fatih İlkokulu bahçesinde geçen salı günü öğrenci kayıtlarının devam ettiği sırada servis firması sahipleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. İddiaya göre, okulla anlaşmalı olan firma okulun güvenlik kulübesine, "Fatih İlkokulu servis taşımacılık hizmetleri firmamız tarafından yapılacaktır. Okul aile birliği ile anlaşmalı tek firmadır" yazısını astı. Diğer bir servis firması ise okul bahçesine üzerinde, "Fatih İlkokulu öğrenci servisi kaydı" yazan bir stand açtı. Kendilerini "okul aile birliği ile anlaşmalı tek servis" olarak lanse ederek okulda afişler asan iki firmadan toplam 6 kişinin "Bu okulda servis çekemezsin" kavgasında Cüneyt Elik hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın 5'i Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sedat Tunç B. serbest kalırken diğer 4 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren şüphelilerden Eyüp A., olayda yaşamını yitiren Cüneyt Elik'in firari şüphelilerden Kerem B.'ye silah doğrulttuğunu belirterek, "Karşılığında da Kerem Cüneyt'e silah doğrulttu. Henüz daha silahlar ateş almadan kaçtım. Bu yüzden kimin önce ateş ettiğini bilmiyorum. Olay sırasında ben de yaralandım" dediği öğrenildi. Eyüp A., ölen Cüneyt Elik'in firari olan kardeşi Feyyaz A.'nın kendisini bıçak ve levye ile yaraladığını söyledi. İfade veren şüphelilerden Serkan A. ise olay yerine herhangi bir iş görüşmesi yada ihale için gitmediğini, firari şüphelilerden Kerem B.'nin şoförlüğünü yaptığını belirtti. Şüphelilerden Sevim K. ise olay yerinden kaçmayıp silahını attığı yeri gösterdiğini anlattı. Avukatı ise Sevim K.'nın hosteslik işi için kayıt yaptırmaya geldiğini ifade etti.

KASTEN ÖLDÜRME VE SİLAHLA YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Mahkeme şüphelilerden Sevim K.'nin suç işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verirken, Serkan V.'nin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Eyüp A.'nın "kasten öldürme" suçundan, Mehmet A.'nın ise "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERE TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Cüneyt Elik'in ‘çocuğa cinsel istismar' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen kardeşi firari şüpheli, Feyyaz E., bir diğer firari Kerem B. ile hastanede tedavisi devam eden Ramazan S. hakkında savcılığın tutuklama talep ettiği öğrenildi. Mahkeme ise şüphelilerin hazır edilememesi nedeniyle sorgularının yapılmasının mümkün olmadığını belirterek tutuklama talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.