Ümraniye'de, bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.