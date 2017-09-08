'Okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, sorgularını hızlandırdı. Yaz tatilinin yavaş yavaş sonlarına gelinirken, okul hazırlığı yapan öğrenciler ve velileri okulların ne zaman, hangi gün açılacağını merak ediyor. Peki, 2017 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2017

Yaz tatilini sürdüren öğrenciler, heyecanla okulların açılacağı tarihi bekliyor. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül 2017 tarihinde çalacak ilk ders zili ile başlayacak. Okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve bir üst sınıfa geçen öğrenciler, 18 Eylül Pazartesi günü okul sıralarında yerlerini alacak.

Öğrenciler, yaklaşık 4 aylık bir eğitim sürecinin ardından 19 Ocak 2018 tarihinde yarı yıl tatiline çıkacak. 2017-2018 yılının ikinci dönemi ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 4 aylık eğitimin ardından öğrenciler karnelerini alcak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

OKULA UYUM HAFTASI 11-15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Buna göre, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

UYUM HAFTASINA ÖZEL UYGULAMA KILAVUZU

Hafta boyunca öğrencilerin geldikleri okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk-aile-öğretmen tanışma programları, okul ve eğitim ortamını tanıma, arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla kılavuz hazırlandı.

Uyum sürecinin genel amaçları, temel ilkeleri ve bu süreçte yöneticilerden, öğretmenlerden ve ailelerden beklenenler, çocukların ağzından anlatıldı. Kılavuzda, "Sevgili yöneticim", "Sevgili öğretmenim" ve "Sevgili ailem" başlıkları altında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.

"Okullarımızın zilini mutluluğa çalalım" başlığıyla başlayan kılavuz, uyum haftasından beklentilerin neticelendirildiği

"Çocuğunuzdan mektup var" başlıklı yazıyla son buluyor.

Kılavuzda ayrıca yönetici ile öğretmenlerin yararlanabilecekleri program ve etkinlik örneklerine ve temel eğitimde gerçekleştirilen yeniliklere de yer verildi.

OKULA UYUM HAFTASI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

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