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Gültekin'in kullandığı hafif ticari araç asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada Ali Gültekin ile eşi Satı (39), çocukları Engin (19), Ercan (16) ve 7 yaşındaki Ebru Gültekin ile Ali Gültekin'in ağabeyi astsubay Emin Gültekin (52) ve Ezgi Gültekin feci şekilde can verdi