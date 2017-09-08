Doktora silahlı saldırı!

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Konak İlçesi'nde, muayene olmak için özel bir hastaneye gelen Ş.B., tartıştığı doktor Erhan Sesli'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.





Olay, Yenişehir Mahallesi Gaziler caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli'ye muayene olmak için hastaneye gelen Ş.B., doktor ameliyatta olduğu için muayene olmadı. Bir sonraki gün yine hastaneye gelen Ş.B. doktoru yerinde bulamadı. Üçüncü gün hastaneye gelen Ş.B., doktora sıra almadan muayene olmak istedi. Doktorun sekreteri A.G. sıra aldıktan sonra muayene yapılacağı söyledi. Bunun üzerine A.G. belinden çıkardığı tabancayı A.G.ye doğrultu ve kenara çekilmesini istedi. Daha sonra Ş.B. tabancayı ateşleyerek Doktor Sesli'yi bacağından vurarak yaraladı. Bunun üzerine Ş.B. dışarıda bekleyen arkadaşı M.G.D. ile kaçmaya başladı. Ş.B. kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisine tabancayı doğrultu. Ş.B. tetiğe bastı ancak tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan kovalamaca sırasında hastanenin güvenlik görevlileri M.G.D.'yi bir kaç sokak ileride yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri de diğer zanlı Ş.B.'yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bacağından yaralanan Sesli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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