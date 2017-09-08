Başbakan: İstanbul'un Marmaray'ı var da İzmir'in olmaz mı?

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

"Selçuk-Torbalı İZBAN hattı hayırlı olsun" diyen Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin göğsünü kabartan projelerin altında AK Parti'nin imzasının olduğunu söyledi.

Yıldırım, sloganlar üzerine "Yolların kralı olmaz yolları kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz 'Yolların mimarı' deyin" dedi.

"İstanbul'un Marmaray'ı var da İzmir'in olmaz mı?" diye soran Yıldırım, İzmir Körfez Geçisi'nin hazırlıklarının sürdüğünü belirterek Körfez'in 6 dakikada geçileceğini müjdeledi.