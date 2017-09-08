YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde tercihleri alınan 2016-YDS 2. Grup için tercih sonuçları büyük merakla bekleniyordu. ÖSYM, bekleyişe son vererek YDUS tercih sonuçlarını açıkladı. Peki YDUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YDUS yerleştirme sonuçlarına dair detaylar...

YDUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bilindiği üzere 2016 YDUS 2. Grup için tercihler 14 Ağustos tarihinde alınmaya başlanmıştı ve 18 Ağustos'ta sona ermişti. Tercihlerini yaptıktan sonra bekleyişe geçen binlerce aday, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu.

ÖSYM, bekleyişe son vererek YDUS yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların, ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasına giriş yapması gerekmektedir.

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasına giren adaylar, kendilerinden istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek YDUS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Tercih sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden görüntülenebilecek ve adayların adreslerine, mail adreslerine veya telefonlarına herhangi bir şekilde sonuç belgesi veya sonuçların açıklandığına dair bilgi gönderilmeyecektir.

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı GENEL 1.398 620 609 11 YABANCI 12 25 9 16

YDUS

yerleştirme sonuçları

Tercih Sonuçları

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