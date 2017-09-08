Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, İzmir'in Kurtuluşu nedeniyle 9 Eylül'de (yarın) bir gösteri uçuşu yapacak. Peki 9 Eylül Türk Yıldızları izmir gösterisi saat kaçta?
TÜRK YILDIZLARI İZMİR GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA? (9 EYLÜL)
Türk Yıldızları, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de (yarın) bir akrobasi gösterisi yapacak. Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları, şimdiye kadar birçok organizasyonda uçuş yapmıştı. Aynı zamanda uluslararası etkinliklerde de göğsümüzü kabartan Türk Yıldızları, bu defa İzmir'de uçacak.
Türk Yıldızları'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Özlem sona erdi. Geliyoruz Sevgili İzmirliler. Gündoğdu Meydanı'nda benzersiz bir gösteriye benzersiz bir coşkuyla eşlik etmeye hazır mısınız? Haydi İzmir! 9 Eylül'de tüm kordonu hem bayraklarımızla hem kıyafetlerimizle kırmızı beyaza boyuyoruz. Saat 17:45'te Gündoğdu Meydanı'ndayız. Ve İzmir'deyiz! 9 Eylül'de hasret sona eriyor. Bu defa gösterimize ilave olarak güzel bir sürprizle huzurlarınızda olacağız. Gösteri sonrası saat 20:00'da Gündoğdu Meydanı'nda "Bir Yıldızın Doğuşu" adlı kitabımızın imza töreni olacak. Bu koleksiyon değerindeki eser, Yıldızlarımıza ve yazarı Sn. Fatih Danacı'ya imzalatılmak üzere sizi bekliyor. Gösterimiz ise saat 17:45'te!" ifadeleri kullanıldı.
— Türk Yıldızları (@TurkYildizlari1) September 6, 2017
Buna göre, saat 17:45'te Gündoğdu Meydanı'nda uçacak olan Türk Yıldızları, gösteri uçuşunun ardından da 20:00'da Gündoğdu Meydanı'nda "Bir Yıldızın Doğuşu" adlı kitabın da imza törenini yapacak.
— Türk Yıldızları (@TurkYildizlari1) September 5, 2017
- türk yıldızları
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