İngiliz sanığın "PKK/PYD itirafları" iddianamede!

Aydın'da terör örgütü PKK/PYD soruşturması kapsamında tutuklanan İngiliz Robinson ile kız arkadaşı Mira A. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede PKK ve YPG'ye yönelik itirafları yer alan Robinson, YPG'nin de PKK gibi terör örgütü olduğunu Suriye'de bulunduğu süre içinde anladıktan sonra örgütten ayrıldığını öne sürdü.
Aydın'da terör örgütü PKK/PYD soruşturması kapsamında tutuklanan İngiliz Joseph Robinson hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kız arkadaşı Mira A. hakkında ise "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PKK/ PYD'ye yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan İngiliz Robinson ile kız arkadaş ı Mira A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, İngiliz vatandaşı Joseph Robinson hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla, Mira A. hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, sanıkların, sosyal medya hesaplarından KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
İddianamede, tutuklu sanık Robinson'un, cep telefonundaki tespitler, sosyal medya paylaşımları ile savunmasında YPG terör örgütüne katıldığına, silahlı eğitim aldığına yönelik beyanları değerlendirildiğinde PKK'nın parçası olan YPG adlı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.
Mira A'nın sosyal medya hesaplarında da terör örgütü PKK/KCK'nın parçası YPG'nin propagandasını içerir fotoğraf ve paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın, terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediği kaydedildi.
İddianamede, tutuklu sanık Robinson ve kız arkadaşı Mira A'nın polisteki savunmasına da yer verildi.
YÜZÜK GÖSTERİP OTELE GİRMİŞ!
Polisteki ifadesinde, Türkiye'ye kız arkadaşının ailesini görmek ve tatil amacıyla geldiğini belirten sanık Robinson, şunları kaydetti:
"İngiliz ordusundan 2014'te ayrıldım. Sosyal medya üzerinden YPG üyesi Hozan K. adlı şahısla tanıştım. 7 Temmuz 2015'te yalnız başıma uçakla Süleymaniye'ye gittim. Hozan K'nin tarifi üzerine taksiye bindim ve bir yüzük göstererek otele girtim. Burada Hozan K. ile buluştum. Yaklaşık 3 hafta kadar YPG saflarında Sarin, Ayn el Arap bölgelerinde bulundum. Kalaşnikof, biksi silahlarının eğitimini aldım.
YPG'nin de tıpkı PKK gibi aynı amaca hizmet ettiğini öğrenince YPG'den ayrıldım. YPG'nin de PKK gibi terör örgütü olduğunu Suriye'de bulunduğum süre zarfında anladım. Daha sonra YPG'den ayrılıp Irak bölgesine geçerek peşmergeye katıldım."
Robinson, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların ise Batılı ülkelerden YPG içerisinde faaliyet gösterirken ölen ya da kaybolan örgüt mensuplarına ait olduğunu öne sürdü.
Robinson'un kız arkadaşı Mira A. ise Robinson ile 20 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığını, terör örgütü propagandası yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
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