Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına görev yapan öğretmenlerin büyük heyecanla beklediği il içi yer değiştirme ve iller arası yer değiştirme başvurusu için bekleyiş sürüyor. Binlerce öğretmen, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri için MEB'den gelecek haberi bekliyor. Peki İl içi ve iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak?
İL İÇİ - İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi veya il dışı yer değiştirme işlemleri için başvurular bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde MEB, internet sitesi üzerinden il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusuna ilişkin bir duyuru yayınlamış ve öğretmenler başvuruların başlaması için bekleyişe geçmişti.
İL İÇİ - İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı, isteğe bağlı il içi yer değiştirme veya il dışı yer değiştirme başvurularının 8 Eylül 2017'de alınacağını ve başvuruların 12 Eylül'de sona ereceğini duyurmuştu.
Buna göre, öğretmenler bugünden itibaren MEBBİS üzerinden il içi veya il dışı yer değiştirme başvurularını yapacak ve atamalar için bekleyişe geçecek.
İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl içi yer değiştirme veya il dışı yer değiştirme başvurusu yapacak olan öğretmenlerin, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) giriş yapmaları gerekmektedir.
Ardından karşılarına çıkan ekranda il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusunu seçerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurularını yapan öğretmenler, bu aşamadan sonra MEB tarafından yapılacak olan atamaları bekleyecek.
Öğretmenler, il içi ve il dışı yer değiştirme başvurularında en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Aynı zamanda en geç 30 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.
Atamalar 14 Eylül 2017 tarihinde yapılacak ve öğretmenlere duyurulacak. Öğretmenler, atama sonuçlarını MEB'in internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler.
Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
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