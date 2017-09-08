Bingöl'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan iki askerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Maltepe Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyon devam ediyor.

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