Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ anlaştı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokolle, ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak tünelin, kampüs alanının üst yüzeyine zarar vermeyecek şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Protokolde tünelin giriş ve çıkışındaki kavşak bağlantı alanlarında gerektiğinde aç-kapa imalatları yapılması ve tahribatın minimum seviyede tutulması öngörülüyor.

Tünel projesi, ODTÜ'nün gözetim ve mutabakatı çerçevesinde yürütülecek.

AĞAÇLAR, ODTÜ'NÜN GÖSTERECEĞİ ALANLARA DİKİLECEK

Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nin bulunduğu bölgeden başlayan ve ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarı'na ve sonrasında Ankara Çevre Otoyolu'na bağlanacak bulvarın, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4,8 kilometrelik kısmının yapımına karar verildi.

Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere, ODTÜ'nün göstereceği alanlara dikim yapılacak ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesince ağaçlandırılacak.

Yol için kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak ODTÜ alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliğinin koordinasyonunda ODTÜ'ye tahsis edilecek.

ODTÜ yolu