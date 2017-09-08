Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul'da PKK terör örgütünün sözde 1. Bölge sorumlusu "Sema" kod isimli Seval O. gözaltına alındı. Kadın teröristin cep telefonunda yapılan incelemelerde şifreli olarak kaydedilen numaralar da çözülürken sansasyonel bir eylemin de önüne geçildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ KCK terör örgütünün sözde 1. Bölge sorumlusu ‘Sema' kod isimli kadın teröristin sansasyonel bir eylem için silah ve malzeme arayışı içerisinde olduğunu belirledi.

PKK'NIN GÜVENLİ EVİNE BASKIN YAPILDI

Sema kod isimli PKK'lı kadın teröristin, örgüt üyelerinin gizlemek için kullandığı sözde ‘güvenli evde' gizlendiği belirlendi. Örgütün güvenli evine yapılan operasyonda PKK'lı kadın terörist Seval O. sahte bir kimlikle yakalandı.

CEP TELEFONU ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Gözaltına alınan Seval O.'nun gizlendiği adreste yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve örgütsel dokümanlar ile cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonundaki şifreli numaraların çözümlemesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyeleri deşifre edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Seval O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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