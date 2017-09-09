Muş merkeze bağlı Sungu Beldesi’nin Kültür Mahallesi, önceki gece kan donduran bir vahşetle sarsıldı. Muş Şeker Fabrikası’nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Mehmetcan Aykan, aile içi katliam yaptı. İddiaya göre şöyle gelişti: 4 çocuk babası Aykan, akşam her zamanki gibi işe gitti. Ancak kısa süre sonra mesai arkadaşına “Sigara almaya gidiyorum” diyerek fabrikadan ayrılıp, abisiyle birlikte yaşadığı 2 katlı binaya gitti. Önce üst kattaki kendi evine giren katil zanlısı, görev sırasında kullandığı silahıyla eşi Ayten, 2 yaşındaki oğlu Mushap ve kız kardeşi Sultan Aykan’ı (36) kurşun yağmuruna tuttu. Binadan ayrılırken de alt kat balkonunda gördüğü abisinin eşi Vacide Aykan’a ateş etti.

ÖZEL HAREKAT TARLADA ARIYOR

Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre; yaklaşık 500 metre mesafedeki amcasının oğlu Muharrem Aykan’ın evine giden zanlı, burada da kuzeninin eşi Besra Aykan’ı vurdu. Karısı gözleri önünde vurulan Muharrem Aykan, kendisine doğrultup tetiğe basmasına rağmen silah ateş almayınca kuzeniyle boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında saldırgan silahını kaptırınca kaçtı. Öldürülen 5 kişinin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından firar eden Aykan’ın bulunması için sabaha kadar operasyon yapan jandarma ekipleri, iz takip köpeği ‘Hızar’la arama çalışması başlattı. Jandarma özel harekât timleri ve korucuların da katıldığı aramalarda kilometrelerce alan tarandı. Mısır tarlalarına bile giren ekipler, çevreyi didik didik aradı. Zanlıyı bir yandan da polis ekipleri arıyor.

ÇIKMAYINCA KURTULDULAR

Olay sırasında Mehmetcan Aykan’ın evinde bulunan annesi Gülpaşa Özdemir ile 4.5, 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının odadan çıkmayınca kurtulduğu öğrenildi. Zanlının evinin alt katındaki yeğenine de silahı doğrultup tetiğe bastığı ancak tabancanın ateş almadığı öne sürüldü.

‘HEPİNİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM’

Katliamda eşini kaybeden zanlının kuzeni Muharrem Aykan dehşet dolu anları Habertürk’e anlattı: “Gece kapımız çalındı. 13 yaşındaki oğlum kapıyı açtı. Mehmetcan, yatak odamıza gelip benim ve çocuklarımın gözü önünde eşimi vurdu. Ardından silahı bana doğrulttu, ama ateş almadı. Boğuştuk, silahı elinden alınca da kaçtı. Eşim için ambulans isteyince 112’deki görevliler ‘Ambulans gönderdik ya şu anda orada’ dediler. Sonradan anladım ki Mehmetcan bize gelmeden önce kendi evinde ailesini katletmiş.

UYUŞTURUCU ETKİSİ Mİ?

Mehmetcan 1.5 yıldır uyuşturucu kullanıyordu. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı da 1.5 aydır görüşmüyorduk. Aramızda bir sorun yoktu. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Ama olaydan önce diğer kuzenimiz Mehmet Aykan’ı arayıp ‘Hepinizi öldürmeye geliyorum’ dediğini öğrendim.”

Olay sırasında kahvehanede bulunan zanlının ağabeyi Fatih Aykan da şöyle konuştu: “13 yaşındaki oğlum gelip ‘Baba amcam annemi vurdu’ dedi. Koşa koşa eve gittim, karımı hastaneye götürdüm. Hastanede onları da vurduğunu öğrendim. Psikolojik sorunu yoktu. Uyuşturucu kullandığını da hiç duymadım. 10 bin lira kadar borcu vardı ama çok büyük para değil, 2 bin-2 bin 500 lira maaş alıyordu. Hiçbir sorunumuz yoktu, neden yaptı hâlâ bilmiyorum.”

Zanlının mesai arkadaşı İ.S. “22.50’de nöbeti aldık. 23.05 sıralarında ‘Sigara alacağım’ diye az ilerideki benzinliğe kadar üniformalı ve silahlı gitti. 23.20 gibi bir telefon geldi. Buradan ayrılırken üzerinde 13 mermi vardı. Hemen sorumlu amirlerimi aradım. Neden böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Her şey buradan ayrıldıktan sonra 10 dakika içinde oldu” ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ PAYLAŞIMLAR

Mehmetcan Aykan’ın cinayetlerden bir gün önce Facebook’ta ‘Bize Allah’tan korkmayı öğrettiler’, ‘Cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır’ paylaşımları dikkat çekti. Mehmetcan Aykan’ın Facebook hesabından çocuklarının eline verdiği oyuncak tabanca ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.

Zanlının sosyal medya hesabı hack’lendi ve “Bu ş...’in hesabı güvenlik güçlerine yardımcı olmak için ele geçirilmiştir. Cinayetlerle alakalı bir mesaja rastlanmamıştır. Bilgi almak isteyen buradan irtibat kurabilir” notu yazıldı.