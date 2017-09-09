Muş merkeze bağlı Sungu Beldesi’nin Kültür Mahallesi, önceki gece kan donduran bir vahşetle sarsıldı. Muş Şeker Fabrikası’nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Mehmetcan Aykan, aile içi katliam yaptı. İddiaya göre şöyle gelişti: 4 çocuk babası Aykan, akşam her zamanki gibi işe gitti. Ancak kısa süre sonra mesai arkadaşına “Sigara almaya gidiyorum” diyerek fabrikadan ayrılıp, abisiyle birlikte yaşadığı 2 katlı binaya gitti. Önce üst kattaki kendi evine giren katil zanlısı, görev sırasında kullandığı silahıyla eşi Ayten, 2 yaşındaki oğlu Mushap ve kız kardeşi Sultan Aykan’ı (36) kurşun yağmuruna tuttu. Binadan ayrılırken de alt kat balkonunda gördüğü abisinin eşi Vacide Aykan’a ateş etti.
ÖZEL HAREKAT TARLADA ARIYOR
Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre; yaklaşık 500 metre mesafedeki amcasının oğlu Muharrem Aykan’ın evine giden zanlı, burada da kuzeninin eşi Besra Aykan’ı vurdu. Karısı gözleri önünde vurulan Muharrem Aykan, kendisine doğrultup tetiğe basmasına rağmen silah ateş almayınca kuzeniyle boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında saldırgan silahını kaptırınca kaçtı. Öldürülen 5 kişinin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından firar eden Aykan’ın bulunması için sabaha kadar operasyon yapan jandarma ekipleri, iz takip köpeği ‘Hızar’la arama çalışması başlattı. Jandarma özel harekât timleri ve korucuların da katıldığı aramalarda kilometrelerce alan tarandı. Mısır tarlalarına bile giren ekipler, çevreyi didik didik aradı. Zanlıyı bir yandan da polis ekipleri arıyor.
ÇIKMAYINCA KURTULDULAR
Olay sırasında Mehmetcan Aykan’ın evinde bulunan annesi Gülpaşa Özdemir ile 4.5, 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının odadan çıkmayınca kurtulduğu öğrenildi. Zanlının evinin alt katındaki yeğenine de silahı doğrultup tetiğe bastığı ancak tabancanın ateş almadığı öne sürüldü.
‘HEPİNİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM’
Katliamda eşini kaybeden zanlının kuzeni Muharrem Aykan dehşet dolu anları Habertürk’e anlattı: “Gece kapımız çalındı. 13 yaşındaki oğlum kapıyı açtı. Mehmetcan, yatak odamıza gelip benim ve çocuklarımın gözü önünde eşimi vurdu. Ardından silahı bana doğrulttu, ama ateş almadı. Boğuştuk, silahı elinden alınca da kaçtı. Eşim için ambulans isteyince 112’deki görevliler ‘Ambulans gönderdik ya şu anda orada’ dediler. Sonradan anladım ki Mehmetcan bize gelmeden önce kendi evinde ailesini katletmiş.
UYUŞTURUCU ETKİSİ Mİ?
Mehmetcan 1.5 yıldır uyuşturucu kullanıyordu. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı da 1.5 aydır görüşmüyorduk. Aramızda bir sorun yoktu. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Ama olaydan önce diğer kuzenimiz Mehmet Aykan’ı arayıp ‘Hepinizi öldürmeye geliyorum’ dediğini öğrendim.”
Olay sırasında kahvehanede bulunan zanlının ağabeyi Fatih Aykan da şöyle konuştu: “13 yaşındaki oğlum gelip ‘Baba amcam annemi vurdu’ dedi. Koşa koşa eve gittim, karımı hastaneye götürdüm. Hastanede onları da vurduğunu öğrendim. Psikolojik sorunu yoktu. Uyuşturucu kullandığını da hiç duymadım. 10 bin lira kadar borcu vardı ama çok büyük para değil, 2 bin-2 bin 500 lira maaş alıyordu. Hiçbir sorunumuz yoktu, neden yaptı hâlâ bilmiyorum.”
Zanlının mesai arkadaşı İ.S. “22.50’de nöbeti aldık. 23.05 sıralarında ‘Sigara alacağım’ diye az ilerideki benzinliğe kadar üniformalı ve silahlı gitti. 23.20 gibi bir telefon geldi. Buradan ayrılırken üzerinde 13 mermi vardı. Hemen sorumlu amirlerimi aradım. Neden böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Her şey buradan ayrıldıktan sonra 10 dakika içinde oldu” ifadelerini kullandı.
İLGİNÇ PAYLAŞIMLAR
Mehmetcan Aykan’ın cinayetlerden bir gün önce Facebook’ta ‘Bize Allah’tan korkmayı öğrettiler’, ‘Cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır’ paylaşımları dikkat çekti. Mehmetcan Aykan’ın Facebook hesabından çocuklarının eline verdiği oyuncak tabanca ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.
Zanlının sosyal medya hesabı hack’lendi ve “Bu ş...’in hesabı güvenlik güçlerine yardımcı olmak için ele geçirilmiştir. Cinayetlerle alakalı bir mesaja rastlanmamıştır. Bilgi almak isteyen buradan irtibat kurabilir” notu yazıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.