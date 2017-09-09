Balıkesir Savaştepe’ye bağlı Karacalar Köyü’nde 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım’ın kurban gittiği korkunç cinayette, 11 yıl sonra önemli bir ilerleme sağlandı.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Büşra ve Tuğçe, 21 Mart 2006’da okula giderken kaybolmuş, cansız bedenleri 44 gün sonra komşu köy yakınlarında bir menfezde bulunmuştu. 2 kuzenin tecavüz edilip önlük kuşaklarıyla boğulduğu ortaya çıkmıştı. Kurbanların tırnaklarından çıkan DNA örneği çocuğa istismardan cezaevinde olan S.Y.’nin DNA’sıyla örtüştü, ancak kimliklendirme yapılamadı. Katilin S.Y.’yle akraba olduğu kanıtlansa da kesin sonuca ulaşılamadı. Jandarma ve polis, 11 yıl sonra dün Balıkesir ile İzmir’de 1’i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında S.Y. ve kardeşi A.Y. ile cezaevinde evlendiği Y.E.Y.’nin de bulunduğu öne sürüldü. 1 kişinin arandığı belirtilirken, savcılık DNA örneğiyle ilgili karşılaştırmayı günümüz teknolojisiyle yeniden yapacak.

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Tuğçe Büşra cinayeti