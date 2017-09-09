15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

İSTANBUL YOL DURUMU

İHA'nın haberine göre olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş sırasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sadi Öztürk kontrolündeki otomobil seyir halindeyken elektrik aksamından kaynaklı yanmaya başladı. Öztürk'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Araç yangını nedeniyle trafik tek şeritten aktı. Köprü yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Aracı yanan Sadi Öztürk, "Arabadan ses geldi. Sonradan alev almış. Çektik sağa baktık. Sağolsun arkadaşlar yardım etti. Söndürdük. İtfaiye de geldi hemen. Elektrik aksamında meydana gelmiş" dedi.