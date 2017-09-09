İHA'nın haberine göre, kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Vefik Caddesi'nden İvedik Caddesi'ne çıkan Murat Erdoğdu'nun kullandığı otomobil ile İvedik Caddesi üzerinden Demetevler istikametinde seyreden otomobil iki caddenin kesişiminde çarpıştı.
OTOMOBİL İKİYE AYRILDI
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı araçtan koparak metrelerce uzağa fırladı. Kağıt gibi ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Murat Erdoğdu, yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak kayıplara karıştı.
Kazanın gürültüsüyle sarsılan mahalle sakinleri, olayı ilgililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücüye müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı sedyeyle ambulansa alarak ilk yardımda bulundu.
Erdoğdu, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İkiye ayrılan aracı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, aracın fotoğraflarını çekti. Polis ekipleri, kaza yerini şeritle kapattı. Kazanın etkisiyle İvedik Caddesi tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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Misafir 6 dakika önceNoye sahin kaldiriliyor ki siz altinizdaki lüks araclarinizla hiz yapmayin yeter.00
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Misafir 33 dakika önceTürkiye için hala daha utanç verici bir ticari anlaşmadır bu kuş serisi Tofaş arabaları. ne yazıktır ki 2017 yılında olmamıza rağmen hala daha bu kuş serisi arabalar trafikte yol almaktadır.Bu kadar geri kalmış dünyada 2. bir ülke yoktur.00
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Misafir 42 dakika öncedahada şahin olsun dıye fiyatları yükseltiyorlar teneke olmuş bunlar00