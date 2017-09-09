Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının mahalleye sıçraması sonucu evleri yanan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Valiliğin gönderdiği yardımlar ile ayakta dururken, bazı vatandaşlar yanan evlerini terk etmiyor.

Muğla'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde evleri yanan vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Valiliğin gönderdiği yardımlar ile ayakta duruyor. Yangında evi ilk yananlardan birisi olan Feriştah Hilin (55), yangın anını anlattı. Yangın sonrası evini terk etmediğini belirten Hilin, "Kapı önünde yatıyordum. Eşim beni kaldırdı. Burada yılan çok oluyor. Yılan var diye kalktık. Kapının önüne çıktığımda bizim eve doğru geliyordu. Eşim yukarı doğru çıktı. Ben ineklerimi ve eşeği aldım. Traktör römorkuna yattım. Sabaha kadar ineklerimi tutup, beraber evde kaldım. Beni hiçbir kuvvet çıkaramadı. Evimin her şeyi yandı. Evimin altında bulunan bidon içindeki zeytinyağlarım, tavuklarımın yemleri yandı. Bu evi ben 15 sene önce aldım. Doğma büyüme bu köydenim. Benim kendi evimi oğluma verdim. Ben de buraya taşındım. Ama yandı bitti kül oldu. Herkes bir yerlere gidiyor. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Biri bir ekmek getirirse yiyorum" dedi.

Feriştah Hilin, evde su olmadığı için Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünün tanklarla getirdiği su ile hayvanlarının suyunu verirken, evini terk etmeyeceğini açıkladı.