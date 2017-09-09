Gaziantep'te 17 yıl önce boşandığı eşi ile aynı evde yaşamaya devam eden kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 çocuğuyla birlikte evi terk ederek İstanbul'a yakınlarının yanına geldi. Bir kafede eski eşinin yakınlarıyla bir araya gelen adam, iddiaya göre sinirlerine hakim olamayarak eline aldığı silahla ateş etti. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te G.Ç. ve S.Ç. çifti, 17 yıl önce boşandı. Eşinden boşanan kadın çocuklarının babasız büyümemesi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle boşandığı eşi S.Ç. ile aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre, S.Ç. Suriyeli bir kadını eve getirerek dini nikah kıydı. Bunun üzerine G.Ç., gördüğü şiddete dayanamayarak 2 çocuğuyla birlikte İstanbul'da bulunan ailesinin yanına geldi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Eski eşinin evi terk etmesinin ardından S.Ç.'de İstanbul'a gelerek, eski eşinin evine geri dönmesini istedi. Kadının kardeşini arayan S.Ç., bu durumu çözmek istediğini iletti. Pendik Kurtköy'deki eski eşinin kardeşi ve bir yakını ile bir kafede konuşmak için buluşma kararı alan S.Ç. daha sonra buluşma anında şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahına sarılan eski koca, şahıslara ateş etmeye başladı. Saldırı sonrasında T.Ç. ve oğlu N.Ç. ağır yaralanırken, eski koca ve kardeşi İ.Ç. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan N.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde kafe önüne araçla gelen T.Ç. ve N.Ç.'yi gören eski koca ve kardeşi araca doğru koşuyor. Şahıslara araç içindeyken yumruk atan eski koca, ardından araçtan çıkmalarıyla silahına sarılıyor. Silahıyla araçtan çıkar çıkmaz ateş açan eski koca, yere düşen yaralılara yerdeyken de ateş ediyor. Daha sonra saldırganlar kayıplara karışıyor.
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Misafir 37 dakika önceKadınları koruma kanunu artıkkça ölümleride artıyor.Bu işte bir gariplik vaar kimse sorgulamıyor00
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Misafir 40 dakika önce17 YIL ÖNCE NİYE BOŞANMIŞ.. BELKİ BABASINDAN EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN ...ARAŞTRILMASI GEREKİR00