Hatay'da kaldırımda uzanan köpeğe bir adam ayağı ile parke taşı fırlattı. Korkup yola fırlayan köpek bir aracın altında kalırken, çarpan araç ise kaçtı. Yaşanan o anlar bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
İHA'nnı haberine göre olay, dün öğlen saatlerinde Hatay Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların mahallede besleyip birlikte oyun oynadıkları köpek kaldırım kenarında kendi halinde dolaşıyordu. Bu sırada iddiaya göre yolda duran bir adam parke taşını ayağıyla köpeğe doğru fırlattı. Bu hareket sonrası köpek, korkarak bulunduğu kaldırımdan caddeye fırladı. Karşı şeritten gelen hafif ticari araç, köpeği altına alarak metrelerce sürükledi ve kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
KÖPEĞİN BAŞINDA BEKLEDİ
Aracın altına alıp sürüklediği köpek acı içerisinde yol kenarına geçerken köpeğin yardımına yine oyun oynadığı çocuklar ve mahalleli koştu. Dakikalar önce oyun oynayıp beslediği köpeğe araba çarptığını gören çocuk şoka girip ağlamaya başladı. Olay yerine diğer vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, ağır yaralı hayvanı tedavi için barınağa götürdü.
Olayın şoku ile gözyaşı döken adının Baran olduğu öğrenilen çocuk, "O amca ayağı ile parke taşı attı. Köpek de yola çıkınca araba ezdi. Arabada köpeği buraya kadar sürükledi" dedi.
Hem parke taşı atan adam hem de köpeğe vurarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adam yüzünden insanlık iki kez sınıfta kalırken, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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