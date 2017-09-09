Gaziantep'te daha önce eşinin şikayeti üzerine mahkeme kararıyla evden uzaklaştırılan 57 yaşındaki Salih D., 44 yaşındaki eşi Adile D.'yi tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Gaziantep'in Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önce de eşine şiddet uygulayan Salih D.'nin eşi 44 yaşındaki Adile D. şikayetçi olmuş, mahkeme Salih D.'ye evden uzaklaştırma cezası vermişti. Bu sabah 08.30 sıralarında alışveriş için evden çıkan 44 yaşındaki Adile D., eşi Salih D. tarafından sokak ortasında tabancayla 6 el ateş edilerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra Salih D. kaçarken, polis D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.