5 kişinin katili amcasının ihbarıyla yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hüseyin Şentürk'ün aktardığı bilgilere göre, Muş'ta iki gün önce akşam nöbetinden çıktıktan sonra 1,5 yaşındaki oğlu, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinini öldürüp kayıplara karışan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan yakalandı. Aykan'ın amcasının ihbarıyla olay yerinden 14 km uzaklıktaki Karaağaç Köyü'nde sabaha karşı 04.00'da yakalandığı öğrenildi.



Aykan ilk ifadesinde, "Evimi yıktığımı hatırlıyorum ama ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.





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