Üniversite tercihleri sonrasında boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapmak için gerçekleştirilen ek tercih işlemleri 5 Eylül'de sona erdi. Üniversite hayali kuran ve yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala kayıt işlemlerini yapmak isteyen öğrenciler, sonuçlkarı heyecanla bekliyor. Peki, ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte ek tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında, üniversiteye yerleştirmek için gerçekleştirilen ek tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmazken, ek tercihlere göre yerleştirmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Buna göre sonuçların, 12 Eylül Salı gününe kadar adayların erişimine açıklması bekleniyor. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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