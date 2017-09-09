Bursa'nın Gemlik ilçesinde, AVM'den düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İHA'nnı haberine göre, çarşı merkezinde üst katları boşan olan AVM'nin üçüncü katına çıkan yaşlı bir kadın, korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti. En üst kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden yaşlı kadının kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor. Yaşlı kadının intihar mı ettiği, yoksa dengesini kaybederek mi düştüğü öğrenilemedi.

Polis AVM çevresinde güvenlik tedbiri alırken, savcının gelmesinin ardından yaşlı kadının cesedi Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.