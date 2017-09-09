Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 9 Eylül 2017 Cumartesi günü raporu.

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KIRIKKALE'DE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandığı tespit edilen E.C.D, S.S, Z.Y, İ.Ü, Ü.Y, P.F, M.İ. ve E.P'yi gözaltına aldı.



Adreslerinde arama yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor. (AA)

VAN'DA 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün uzantılarına ve Bylock kullanıcısı üyelerine yönelik yapılan operasyonda, çeşitli meslek gruplarından, (polis, asker, avukat, öğretmen, mühendis, müezzin) 22 kişi gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir." (AA)

