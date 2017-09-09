MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Isparta'da temel atma töreninde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Malazgirt'te yendiklerimiz, Çanakkale'de tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz, İzmir'den denize döndüklerimiz PKK, PYD DHKP-C, IŞİD, FETÖ yoluyla önceden yapamadıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Görüyorsunuz sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor. Irak'ın kuzeyinden başlayarak Akdeniz'e ulaşan terör devleti kurma girilşimlerine hız verilmiştir.

-25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Asla izin verilmemelidir. İdlib üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha ortaya konmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olunmak zorundadır. IŞİD bahanesiyle PKK-PYD'ye görülmemiş imkanlar sunanlar, Barzani'yi referandum için teşvik etmektedir.

-Almanya'nın iki yüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı utanmazlıktır. Almanya'da yaklaşan genel seçimler bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagansa yapma konusunda yarışa sokmuştur.

-Bir olmazsak bizi ayıracaklar. Aynı gemideyiz. Konu vatandır, konu devlettir, konu milletir. Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetin de devletin de elbetteki yanındayız, destekçisiyiz. Terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor ve sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Türk İslam nabzının attığı her yer için varız.