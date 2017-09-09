Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandığını iddia eden ancak yapılan incelemede İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü'nü kazandığı belirtilen Nuriye Kalkmaz, suçlamaları kabul etmeyerek haksızlığa uğradığını öne sürdü. Kalkmaz, Tıp Fakültesi'ni kazandığını gösteren belgede kendisinin hiçbir değişiklik yapmadığını iddia ederek, "Ekranda gördüğümün çıktısını aldım. Hata varsa benim değil ÖSYM'nindir" dedi.



Kütahya'nın Fatih Mahallesi'nde oturan Nuriye Kalkmaz, kendisinin geçen yıl Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olduğunu, bir yıl süresince üniversite sınavlarına hazırlandığını söyledi. Kalkmaz yaptığı açıklamada, bu yıl girdiği sınavda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kazandığını öne sürerek şöyle dedi:



"Ben, Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Bir sene mezun kaldım, tıp fakültesi istediğim için. Bir sene hazırlandım, etüt merkezine gittim. İlk aşama sınavı olan YGS sınavına girdim. YGS 2'de 485 puan aldım 431'inci oldum. LYS MF3'ten 478 puan aldım başarı sıralamamda 1001'inci, okul puanım 84 olduğu için beni geri çekti 1413'üncü oldum. Başarı sıralamasına göre yerleştirildiğimiz için ben tercihlerimi yaptım. İlk tercihim Hacettepe İngilizce Tıp, ikinci tercihim Hacettepe Türkçe Tıp, daha sonrakiler İstanbul Çapa İngilizce Tıp, Çapa Türkçe Tıp olarak Batı illerindeki tıp fakültelerini sıraladım. Tıp fakültelerinin en sonuna Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni yazdım. 16'ncı sıralamamda da İstanbul Üniversitesi Jeofizik mühendislik bölümü bulunuyordu. Sonuçlar açıklandığında ikinci tercihim olan Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Fakültesi'nin olduğunu gördüm."

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne e-devlet üzerinden kaydını yaptırdığını ancak yine de ailesiyle birlikte bu üniversiteye gittiklerini anlatan Nuriye Kalkmaz şöyle devam etti:"Ağustos'un 15'inde Hacettepe Üniversitesi'ne gittik. Tıp Fakültesi öğrenci işlerinde bana söylenilen 'e-devletten kayıt yaptırdıysanız herhangi bir evrak teslim etmenize gerek yok, e- devletten kayıt yeterli' denildi. Ardından da Eylül'ün 5'inden 8'ine kadar İngilizce hazırlık için muaf sınavları olduğu belirtildi. Daha sonra Kütahya'ya döndük. Kütahya milli eğitim müdürümüz, Kütahya belediye başkanı Kamil Saraçoğlu eve ziyaretime geldiler. Bakanlarımız yanlarına tebrik için çağırdılar. Haberler yapıldı, gazeteler arayıp röportaj istedi benden. 5 Eylül'de Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık sınavına girdim. Bir gün sonra sınav sonucu açıklandı ve ilk sınavı geçtim. 7 ve 8 Eylül'deki ' sınavlara girme hakkı kazandım. "Daha sonra 6 Eylül gecesi lisedeki okul müdürünün kendilerini telefonla arayıp, bir kişinin kendisi için Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanmadığını söylediğini belirten Nuriye Kalkmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben de okul müdürümüzün isteği üzerine ona belgeleri gönderdim. Daha sonra İl Milli Eğitim müdürümüz de aradı. Onlara ÖSYM ve e-devlet şifremi verdim. Sonra beni tekrar aradılar 'olay kapandı hiçbir şey yok sen sakin ol uyu ve yarın da sınavına git' denildi. Hacettepe Üniversitesi'nden İngilizce sınavına girdikten sonra Kütahya'ya döndüm. Bu kez Milli Eğitim Müdürü babamı çağırıp benim Hacettepe değil İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü'nü kazandığımı söylemiş. O bölüm de benim 5'inci tercihim olduğu söyleniyor. Oysa ben 16'ncı tercihimde Jeofizik bölümünü yazmıştım."Haksızlığa uğradığını, elinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığına dair belgenin bulunduğunu, avukat aracıyla haklarını mahkemede arayacaklarını söyleyen Kalkmaz, "Benim İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü'nü kazandığım ve oraya kayıt yaptırdığım söyleniyor. Ben oraya kaydımı yaptırmadım. Benim hakkımda sahte evrak düzenlediğim yolunda da haberler çıkmış. Sahte evrak düzenlediğim, YÖK'ün sitesini çökerttiğim hakkında iddialar ortaya atılmış. Böyle bir şeyi nasıl kanıtlıyorlar ise kanıtlasınlar. ÖSYM'nin bana verdiği belgelerin hepsi bende. Gereğinin yapılmasını, sesimi herkese duyurmak istiyorum. Ben meslek lisesi mezunuyum diye mi yapılıyor bu haksızlık? Ben köylü çocuğuyum, ailemin durumu orta halli, kötü olduğu için mi bunun yapıldığını söylesinler. Ben YÖK'ün şifresini kıracak kadar yetenekli olsam zaten Hacettepe'ye de gitmem üniversiteye de gitmem. Ben buradan bütün yetkilileri duyuruyorum. Benim sesimi duysunlar. Bana 'meslek liselerinin gururusun' diyerek hatta 3 ayımı, hatta YGS'den sonraki sürecimi böyle geçirtip son bir ayda da hokus pokus yapıp ne olduğunu bana biri açıklasın" diye konuştu.Nuriye Kalkmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını gösteren belgede kendisinin hiçbir değişiklik yapmadığını öne sürdü. Kalkmaz, "Ben, hiçbir değişiklik yapmadım. Ekranda gördüğümün çıktısını aldım. 3 haneli, 5 haneli rakamlarda, MF-3, MF-4 puan türlerinde bir değişiklik yapmadım. ÖSYM ne yazmışsa onu ekrandan yazdır diyerek çıktısını aldım. Hata varsa benim hatam değildir. Hata ÖSYM'nindir" diye konuştu.