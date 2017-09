İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim güvenlik güçlerimiz bugüne kadar oradaki bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir, bunu burada net söylüyorum, getirmeyecektir de bizim işimiz teröristledir." dedi.

Soylu, AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, "CHP Milletvekilinin niçin konuştuğunu ben size izah edeyim. Amerika'da senatoda bundan çok kısa süre önce bir tartışma oldu Türkiye ile ilgili. 'Acaba Türkiye'ye silah versek mi vermesek mi? Acaba Türkiye'ye yardım etsek mi etmesek mi?' Yani silah konusunda, yoksa bize yardım ettikleri yok. Bir takım istediğimiz silahları versinler mi vermesinler mi? Hemen oradan buradakinin mandalına bastılar, silahlı insansız hava araçlarımızla ve insansız hava araçlarımızla bizim güya insan hakları ihlalleri yaptığımızı buradan kendi adamlarına söylettirdiler. Amerikadan talimat, burada CHP milletvekilinden ses. Kandil'den talimat, burada CHP milletvekilinden ses." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekilinin kendisine "İçişleri Bakanı açıklasın, sivillere zarar geldi mi gelmedi mi söyleyebilir mi?" sorusunu yönelttiğini hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"TEK BİR VATANDAŞIMIZA HALEL GELMEMİŞTİR, İŞİMİZ TERÖRİSTLE"

"Hey, Ankara'dan İstanbul'a kilometrelerce yol yürüdünüz, bu devletin polisi, jandarması, güvenlik görevlileri yanınızdan kılınıza bir tek fiske gelmesin diye ayrılmadı. Biz görev yapıyoruz, biz görevimizi milletin verdiğini hangi anlayışla yaptığımızı biliyoruz. Güneydoğu'ya bugün gittiğimiz zaman vatandaşla temas kurabiliyorsak, vatandaşın gönlünde olabiliyorsak orada milletle beraber olabiliyorsak, senin gibi Ankara’dan HDP sözcülerinin sözcülüğünü yapmıyorsak bunun bir tek sebebi var; Biz vicdanlı iş yaparız, senin gibi 'adalet' diye sokaklarda yürüyüp, adaletsizlikle iş yapmak yerine adaletin ve hakkaniyetin orada ne olduğunu gösterebilecek bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Bizim güvenlik güçlerimiz bugüne kadar oradaki bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir, bunu burada net söylüyorum, getirmeyecektir de bizim işimiz teröristledir.

'SİHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER 1 Ocak-31 Ağustos 2017 tari̇hleri̇ arasında Emni̇yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu hava araçlarıyla yapılan keşi̇f ve gözetlemeler neti̇cesi̇nde toplam 260 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r ve bunların 55'i̇ bi̇zzat jandarmamızın Si̇lahlı İnsansız Hava Aracı'yla vurulmuştur. 126 da sığınak ve barınak bulunmuştur, i̇çi̇nden çıkan bombanın, si̇lahın neredeyse haddi̇ hesabı yok.

Ben cevap veriyorum, hadi kalk cevap ver. Bana göre cevap verme, başka bir şey teklif ediyorum, al genel başkanını Hakkari'ye git ama bir otel odasına sıkışma, korkma, ürkme. Türkiye senin bildiğin Türkiye değil, Yüksekova'ya da Şemdinli'ye de git, istediğin her tarafa gidebilirsin. Şırnak'a git, Beytüşşebap'a git, istediğin her tarafa istediğin her şekilde gidebilirsin ama PKK'nın ağzıyla bize konuşma, bir terör örgütünün ağzıyla bize konuşma. PKK'nın sözcüsü olan HDP’lilerin ağzıyla bize konuşma, onlar itibarlarını kaybettiler, görüyoruz parklarda ne duruma düştüklerini, itibar bulamıyorlar. CHP üzerinden itibar kazanmaya çalışıyorlar. CHP'nin seçmenine söylüyorum, bir milletvekiliniz Türkiye'nin PKK ile savaşta olduğunu söylüyor ve bu milletvekili konusunda CHP tek bir adım atmadı. PKK devlet mi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak onla savaşta olacağız. Bir terör örgütüdür, bu kadar net ve açıktır.

"İSRAİL'DEN İNSANSIZ HAVA ARACI ALIRKEN İYİYDİ DEĞİL Mİ?"

Ağırlarına gidiyor niye biz İsrail'den insansız hava uçağı alırken iyiydi değil mi? Ama kendi evlatlarımız yaptığı zaman milli araçlarımızı, milli insansız hava araçlarımızı yaptığı zaman onlara çamur atmak, mücadeleyi tökezletebilmek için yalanlarla, iftiralarla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terörle mücadelemizi karalamaya çalışıyorlar. Evet bana inanmıyorsunuz ama PKK'nın sözcülerine inanıyorsunuz. Peki PKK’nın orada Hakkari'de Oğul köyü kırsalında çeşme etrafında yakalanan ve ifadesinde ismini de veriyorum, tutuklandılar dün akşam Musa Tarhan. Ey CHP’nin avukat milletvekili sana sesleniyorum; Yalanlarla bu milleti kandırdığınız aldattığınız, kendi tabanınızı kandırdığınız aldattığınız yeter. Adam ifadesinde net bir şekilde söylüyor. 'Biz polisi şehit eden oradaki teröristlerle beraber oturduk, o esnada insansız hava araçları geldi o teröristleri orada imha ettiler.' Bu kadar basit. Ne işiniz var teröristlerle, ne işiniz var benim polisimi şehit eden teröristlerle?"

"PKK'NIN CANINA OKUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesinlikle akamete uğratılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim bu mücadelemizi kesinlikle ve kesinlikle akamete uğratamayacaklar. 4 gündür şu ana kadar 50 teröristi bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Eylül ayı başından itibaren yepyeni bir süreç başlattık. Onlar PKK'ya zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Kasım'ın 20'sine kadar bizi seyredin. Kasım'ın 20'sine kadar dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz. İster CHP sahip çıksın, ister Amerika sahip çıksın, ister Almanya sahip çıksın, ister vakıfları sahip çıksın onlara bu kış eğer o dağları, tepeleri, taşları, mağaraları dar etmezsek göreceksiniz. Biz hangi stratejiyi ortaya koyduğumuzu görüyoruz."