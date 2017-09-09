İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, gece kulübünü pompalı tüfekle basan ve güvenlik görevlisi Nil Kayar'ı öldüren 36 yaşındaki Ramazan A. tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, İzmir'de Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir gece kulübüne önceki gün pompalı tüfekle ateş açıldı. Bir otomobildn açılan ateş sonucu güvenlik görevlisi Nil Kayar (31) hayatını kaybederken, Gece kulübünde müşteri olarak bulunan 39 yaşındaki Merter Mısırlı sırtından, 25 yaşındaki Sedat Şentürk de gözünden yaralandı. Olayın ardından yakalanan Ramazan A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ramazan A.'nın sorgusunda olayın kızına küfür edilmesi üzerine gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü.



Olayda kurşunların hedefi olan Nil Kayar, cuma günü Gültepe Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Kayar'ın izin gününde çağırıldığı için işe gittiği öğrenildi.

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